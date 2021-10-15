Рост цен на авиабилеты замедлился в Псковской области

В Псковской области замедлился рост цен на авиабилеты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В сентябре 2021 года годовая инфляция в Псковской области составила 6,7%. На данный момент это ниже инфляции по Северо-Западному федеральному округу (7,3%) и по России в целом (7,4%). Как отметили в отделении, ее росту в регионе способствовали как увеличение спроса на отдельные виды услуг и товаров, так и рост издержек производителей продовольствия.

«В сентябре рост цен на авиабилеты замедлился. Это, в том числе, повлияло на темпы годового прироста стоимости услуг, который составил 3,4%», – подчеркнул управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Савин.

По его словам, цены на проезд в купе в поездах дальнего следования в сентябре этого года снизились по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали как популярность поездок в столицу в период пандемии на личном автотранспорте, так и развитие авиаперевозок по маршруту «Псков – Москва».

Кроме того, в Псковской области в сентябре также зафиксировано замедление темпов роста цен на строительные материалы, в число которых вошли металлочерепица, обрезная доска и древесно-стружечные плиты.