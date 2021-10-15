Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Рост цен на авиабилеты замедлился в Псковской области

15 октября 2021 года, 12:23

В Псковской области замедлился рост цен на авиабилеты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Рост цен на авиабилеты замедлился в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

В сентябре 2021 года годовая инфляция в Псковской области составила 6,7%. На данный момент это ниже инфляции по Северо-Западному федеральному округу (7,3%) и по России в целом (7,4%). Как отметили в отделении, ее росту в регионе способствовали как увеличение спроса на отдельные виды услуг и товаров, так и рост издержек производителей продовольствия.

«В сентябре рост цен на авиабилеты замедлился. Это, в том числе, повлияло на темпы годового прироста стоимости услуг, который составил 3,4%», – подчеркнул управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Савин.

По его словам, цены на проезд в купе в поездах дальнего следования в сентябре этого года снизились по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали как популярность поездок в столицу в период пандемии на личном автотранспорте, так и развитие авиаперевозок по маршруту «Псков – Москва».

Кроме того, в Псковской области в сентябре также зафиксировано замедление темпов роста цен на строительные материалы, в число которых вошли металлочерепица, обрезная доска и древесно-стружечные плиты.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вадим Нэдик прокомментировал ситуацию с гостевым домом на улице Шуйского
Соцгородок планируется построить к апрелю 2022 года
Воспитательница из Псковской области победила в спецноминации Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»
13 медицинских автомобилей прибыли в Псковскую область
Оперативный управляющий назначен для усиления работы псковской поликлиники
Анна Митюшкина стала оперативным управляющим Псковской городской поликлиники
33,7 тыс. га озимых зерновых культур посеяли в Псковской области
Дизайнер из Великих Лук стала народным стилистом в программе «Модный приговор»
Вошедшим в программу догазификации псковичам необходимо предоставить ИНН и СНИЛС

Комментарии

Авторизация
No comments
«Питерские идут!»

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 октября 12:19

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?
Печоры: перезагрузка

Экономика / Инвестиции
13 сентября 15:15

Печоры: перезагрузка

Как райцентр Псковской области хотят сделать «самым красивым городом России»?