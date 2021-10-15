В Пскове на выходные перекроют две улицы

Улицы Звездную и Новоселов в Пскове перекроют в эти выходные для проведения ремонтных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

16 октября с 08.00 до 24.00 улица Новоселов на участке от улицы Алтаева до улицы Звездной закрывается в связи с проведением дорожных работ для движения всего автотранспорта, в том числе и городских автобусов. Для объезда в этот день определены улицы Инженерная и Алтаева.

17 октября с 08.00 до 24.00 для автотранспорта будет перекрыта улица Звездная на участке от улицы Новоселов до улицы Труда. Для объезда в это воскресенье определена улица Инженерная.

Движение городских автобусов 16 и 17 октября будет осуществляться без заезда на улицу Новоселов по улице Труда. С 8:00 16 октября до 24:00 17 октября закрываются остановки «Улица Новоселов» и «Архив».