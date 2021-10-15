Михаил Ведерников: Загрузка коечного фонда в Псковской области составляет выше 80%

За минувшие сутки, 14 октября, в Псковской области зафиксировали еще 247 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

70 человек добавились в общую статистику в Пскове (всего 18 тыс. 242), 51 – в Великих Луках (всего 8 тыс. 771), по 17 – в Псковском (всего 4 тыс. 406) и Островском (всего 2 тыс. 517) районах.

14 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Печорском районе (всего 1 тыс. 59), по 13 – в Невельском (всего 2 тыс. 149) и Себежском (всего 1 тыс. 12) районах, 11 – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 311). Девять человек заразились в Опочецком районе (всего 1 тыс. 539), по пять – в Гдовском (всего 839) и Стругокрасненском (всего 770) районах, по четыре – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 441) и Плюсском (всего 948) районах.

По три новых случая зафиксировали в Порховском (всего 1 тыс. 644) и Красногородском (всего 509) районах, по два – в Пыталовском (всего 599) и Палкинском (всего 541) районах, по одному – в Великолукском (всего 1 тыс. 347), Новоржевском (всего 719), Бежаницком (всего 562) и Пустошкинском (всего 509) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 53 тыс. 653 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 45 тыс. 386, из них 142 – за минувшие сутки. Умерли 835 жителей региона. На данный момент проведено 570 тыс. 135 исследований на коронавирус, в том числе 2 тыс. 214 – за прошедший день.

«Ситуация напряженная, загрузка коечного фонда составляет выше 80%. В общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении 4,9 тыс. человек», – отметил Михаил Ведерников.