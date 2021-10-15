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Транспорт / Инфраструктура

Два дополнительных поезда между Псковом и Москвой назначат в начале ноября

15 октября 2021 года, 09:47

В начале ноября между Псковом и Москвой назначат два дополнительных поезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Два дополнительных поезда между Псковом и Москвой назначат в начале ноября

Фото: Дарья Хваткова

3 ноября поезд №212/211 по маршруту «Москва – Псков» отправится с Ленинградского вокзала (Москва) в 19:53. Прибытие состава в Псков запланировано на 06:10.

7 ноября поезд №212/211 по маршруту «Псков – Москва» отправится с ж/д вокзала города Пскова в 16:24 и прибудет на Ленинградский вокзал Москвы в 05:00.

Дополнительные поезда, по словам представителей Октябрьской железной дороги, назначают «для обеспечения перевозки пассажиров в период ноябрьских праздничных дней 2021 года».

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