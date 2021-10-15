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Досуг / Погода

Небольшой дождь и до 11 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 октября

15 октября 2021 года, 09:20

15 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держатся на отметке +6…+11 градусов и +2…+7 градуса – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Небольшой дождь и до 11 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 15 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В дневное время местами пройдут небольшие дожди, ночью также ожидаются осадки. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в дневное время прогнозируются небольшие осадки, ночью умеренные. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.

В Великих Луках день пройдет без существенных осадков, ночью ожидаются дожди. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +8…+10 градусов, в ночное – +5…+7 градуса.

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