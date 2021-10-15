Михаил Ведерников: Дойдем до доли привитых в 80% и большинство ограничений будет снято

Большинство противоковидных ограничений в Псковской области будет снято после вакцинации от коронавируса 80% населения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Большинство противоковидных ограничений в Псковской области будет снято после вакцинации от коронавируса 80% населения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За прошедший день, 14 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 978 человек (всего 191 тыс. 154), вторым – 762 (всего 181 тыс. 606). Ревакцинацию за минувшие сутки прошли 347 жителей региона (всего 6 тыс. 886).
Поступившая вакцина на данный момент израсходована на 76,7%.
«Темпы вакцинации многократно лучше, чем на прошлой неделе, но их по-прежнему нужно наращивать в несколько раз. Дойдем до 80% показателя и большинство ограничений будет снято», – подчеркнул Михаил Ведерников.
14 октября в Псковскую область поступили две новые партии вакцины от коронавируса.
Д.М.Н.,Профессор Александр Редько:"На нас напали,а мы сидим и чешем голову-будем мы прививаться или не будем..Не вирус нас убивает,а нас будет убивать вакцина.И кто-то говорит,а вот ты не имеешь право иметь детей,потому что ты не вакцинировался,и ты носитель порочного гена..Вакцина воздействует на геном,безусловно,а я не хочу,чтобы на мой геном воздействовал какой то Билл Гейтц или хуже того Гинцбург,ну не хочу.Это мой ген,он передан моим отцом,моей матерью,это моя свобода и право жить!"