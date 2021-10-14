До +11 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 15 октября

15 октября в Псковской области в дневное время температура будет от +6 до +11 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
15 октября в Псковской области в дневное время температура будет от +6 до +11 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу синоптиков Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 15 октября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут небольшие дожди.
Ветер будет южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.