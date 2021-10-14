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Досуг / Погода

До +11 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 15 октября

14 октября 2021 года, 18:20

15 октября в Псковской области в дневное время температура будет от +6 до +11 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +11 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 15 октября

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозу синоптиков Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 15 октября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут небольшие дожди.

Ветер будет южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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