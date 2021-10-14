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Происшествия / Преступление

Сигареты на 600 тысяч рублей пытались незаконно провезти через границу в Себежском районе

14 октября 2021 года, 17:16

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку ввести безакцизные сигареты стоимостью в 600 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигареты на 600 тысяч рублей пытались незаконно провезти через границу в Себежском районе
Пресс-служба Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

Пограничники остановили 25-летнего водителя микроавтобуса в районе деревни Сутоки. При осмотре обнаружилось, что он провозил в грузовом отсеке 15,5 тысячи пачек сигарет без документов.

Автомобиль и табачную продукцию передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

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