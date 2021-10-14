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Общество / Образование

Губернатор наградил удостоенных звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

14 октября 2021 года, 16:52

14 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки учителям региона, удостоенными почетного звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор наградил удостоенных звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона рассказал о мерах поддержки сотрудников сферы образования региона. которые уже реализуются. Так, прошел конкурс молодых педагогов «Профессиональный старт», 10 победителей которого получили премию в 100 тыс. рублей. Ранее также определили лауреаты премии «Лучший педагогический работник Псковской области».

Михаил Ведерников сообщил, что реализуется программа «Земский учитель». «Мы договорились с Правительством РФ, что из года в год количество участников программы будет увеличиваться», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников вручил нагрудный знак к региональному почетному званию «Заслуженный педагогический работник» семи педагогам учебных заведений Пскова, Великих Лук, Псковского, Палкинского, Красногородского районов.

Мастер производственного обучения Псковского политехнического колледжа Михаил Егоров поблагодарил главу региона за внимание к развитию среднего профессионального образования. «По нацпроекту "Образование" наш колледж оснастил современным оборудованием производственные мастерские. Здесь наши студенты готовятся к конкурсам "World skills", "Абилимпикс", мы ведем профориентацию школьников. Наши ученики востребованы на рынке труда», – рассказал Михаил Егоров.

Учитель биологии средней общеобразовательной школы № 13 Великих Лук Татьяна Бовдуй поблагодарила Михаила Ведерникова за принятые решения, нацеленные на повышение имиджа профессии, а также поддержку сферы образования.

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