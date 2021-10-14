Губернатор наградил удостоенных звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

14 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки учителям региона, удостоенными почетного звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона рассказал о мерах поддержки сотрудников сферы образования региона. которые уже реализуются. Так, прошел конкурс молодых педагогов «Профессиональный старт», 10 победителей которого получили премию в 100 тыс. рублей. Ранее также определили лауреаты премии «Лучший педагогический работник Псковской области».

Михаил Ведерников сообщил, что реализуется программа «Земский учитель». «Мы договорились с Правительством РФ, что из года в год количество участников программы будет увеличиваться», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников вручил нагрудный знак к региональному почетному званию «Заслуженный педагогический работник» семи педагогам учебных заведений Пскова, Великих Лук, Псковского, Палкинского, Красногородского районов.

Мастер производственного обучения Псковского политехнического колледжа Михаил Егоров поблагодарил главу региона за внимание к развитию среднего профессионального образования. «По нацпроекту "Образование" наш колледж оснастил современным оборудованием производственные мастерские. Здесь наши студенты готовятся к конкурсам "World skills", "Абилимпикс", мы ведем профориентацию школьников. Наши ученики востребованы на рынке труда», – рассказал Михаил Егоров.

Учитель биологии средней общеобразовательной школы № 13 Великих Лук Татьяна Бовдуй поблагодарила Михаила Ведерникова за принятые решения, нацеленные на повышение имиджа профессии, а также поддержку сферы образования.