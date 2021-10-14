Валерий Филимонов покинул пост начальника МЧС России по Псковской области

Валерий Филимонов покидает пост начальника Главного управления МЧС России по Псковской области в связи с окончанием его контракта и достижением предельного возраста нахождения на службе. «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ведомства, что в главном управлении МЧС России по Псковской области прошла церемония прощания со знаменем МЧС России генерал-майора внутренней службы Валерия Филимонова.

Филимонов начинал курсантом Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков имени 60-летия СССР и летчиком-штурманом вертолета 513 отдельного боевого вертолетного полка ВВС и в итоге стал начальником Главного управления МЧС России по Псковской области.

Генерал-майора многократно награждали государственными и ведомственными наградами. Он также имеет почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Валерий Филимонов участвовал в более, чем двадцати спасательных и гуманитарных операциях, в том числе и в зоне вооруженных конфликтов. Он также внес огромный вклад в развитие пожарной охраны региона, Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС и Главного управления МЧС России по Псковской области.