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Общество

Валерий Филимонов покинул пост начальника МЧС России по Псковской области

14 октября 2021 года, 16:35

Валерий Филимонов покидает пост начальника Главного управления МЧС России по Псковской области в связи с окончанием его контракта и достижением предельного возраста нахождения на службе. «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ведомства, что в главном управлении МЧС России по Псковской области прошла церемония прощания со знаменем МЧС России генерал-майора внутренней службы Валерия Филимонова.

Валерий Филимонов покинул пост начальника МЧС России по Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Филимонов начинал курсантом Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков имени 60-летия СССР и летчиком-штурманом вертолета 513 отдельного боевого вертолетного полка ВВС и в итоге стал начальником Главного управления МЧС России по Псковской области.

Генерал-майора многократно награждали государственными и ведомственными наградами. Он также имеет почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Валерий Филимонов участвовал в более, чем двадцати спасательных и гуманитарных операциях, в том числе и в зоне вооруженных конфликтов. Он также внес огромный вклад в развитие пожарной охраны региона, Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС и Главного управления МЧС России по Псковской области.

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Комментарии

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Бабулечка
19:16 14.10.2021

Что то неладное происходит в последнюю неделю, сплошные перестановки,увольнения, замены. Не к добру.

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