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Общество

На начало ноября намечена встреча властей Пскова и Союза сокольников по борьбе с птицами в Детском парке

14 октября 2021 года, 16:28

На начало ноября намечена встреча руководства администрации Пскова и Ассоциации «Союз сокольников Северо-Запада», на которой будет обсуждаться практическое применение экологичного регулирования численности нежелательных пернатых. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Президент Ассоциации Ирина Кузнецова-Шушкевич заявила о готовности приехать в Псков вместе с представителями Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, которые курируют и Псковскую область. «Мы готовы рассказать и показать на месте, как применяются ловчие птицы для очистки парков от других пернатых», - сказала она.

Руководитель Союза сокольников добавила, что недавно такое мероприятие совместно с «Соколиным двором» было проведено в Новгороде.

Жители Пскова снова стали жаловаться на следы пребывания птиц на скамейках и дорожках Детского парка. Ранее на этой территории работали отпугиватели, но, с одной стороны, они вышли из строя, а с другой — птицы перестали на них реагировать.

14 октября на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин заявил о том, что возможно, город будет использовать опыт других регионов, где в парках применяются ловчие птицы.

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