В Детском парке Пскова могут появиться хищные птицы

В Детском парке Пскова, возможно, для борьбы с пернатыми будут использованы хищные птицы. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Борис Елкин отметил, что стоявшие ранее в парке отпугиватели доставляли дискомфорт посетителям. «Не понятно, кто больше пугался - птицы и дети», - сказал он.

И. п. главы администрации города рассказал, что ловчие птицы применяются в парках других городов и такой опыт может перенять Псков.

Как пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника управления городского хозяйства администрации города Николая Баринова, отпугиватели птиц в Детском парке вышли из строя и ремонту не подлежат. При этом орнитологи говорят, что такие устройства не эффективны — птицы к ним быстро привыкают.