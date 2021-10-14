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Общество

В Детском парке Пскова могут появиться хищные птицы

14 октября 2021 года, 15:19

В Детском парке Пскова, возможно, для борьбы с пернатыми будут использованы хищные птицы. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Борис Елкин отметил, что стоявшие ранее в парке отпугиватели доставляли дискомфорт посетителям. «Не понятно, кто больше пугался - птицы и дети», - сказал он.

И. п. главы администрации города рассказал, что ловчие птицы применяются в парках других городов и такой опыт может перенять Псков.

Как пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника управления городского хозяйства администрации города Николая Баринова, отпугиватели птиц в Детском парке вышли из строя и ремонту не подлежат. При этом орнитологи говорят, что такие устройства не эффективны — птицы к ним быстро привыкают. 

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