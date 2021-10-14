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Общество

23 двора отремонтируют в Пскове до конца осени

14 октября 2021 года, 14:31

До 30 ноября 2021 года подрядчики должны завершить четыре контракта по ремонту 23 псковских дворов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

23 двора отремонтируют в Пскове до конца осени

Фото: Дарья Хваткова

Подрядная организация ООО «НВС» по двум контрактам отремонтирует дворы по адресам: улица Яна Фабрициуса, 13, 22; улица 23 Июля, 7; улица Советская, 77; улица Юбилейная, 75; Рижский проспект, 44а, 62а, 63, 64а; улица Народная, д. 47; Октябрьский проспект, 30; улица Гоголя, 5.

ООО «Дорожное строительное монтажное управление» займется территориями дворов на улице Розы Люксембург, 6, 26 б, 30; на улице Красноармейской, 20а; на улице Чехова, 8 и на Ольгинской набережной, 11.

Ремонтные работы дворовых территорий по улице Леона Поземского 62,66; по улице А. Алехина 2; по улице Ижорского Батальона 6 и по улице Звездной 20 займется подрядчик ООО «Дорожник-2010».

Подрядчики уложат покрытия проездов из асфальтобетонной смеси, установят бортовые камни, заасфальтируют тротуары и/или парковки и посеют газоны.

Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Ремонт дворов проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»» за счет средств субсидии областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год.

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