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Общество / Здоровье

Более двух тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

14 октября 2021 года, 13:15

1 тыс. 560 доз вакцины «КовиВак» и 600 доз «Спутник V» поступили в Псковскую область 14 октября. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более двух тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 13 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 820 жителей региона (всего 190 тыс. 176), вторым – 716 (всего 180 тыс. 844). Ревакцинировались за минувший день 291 человек (всего 6 тыс. 539).

Расход поступившей вакцины на данный момент в Псковской области составляет 76,4%.

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Комментарии

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Бабулечка
14:22 14.10.2021

Профессор,ДМН, А.Редько,возглавлял питерскую медицину: "На нас напали,а мы сидим и чешем голову-будем мы прививаться или не будем..Не вирус нас будет убивать,..а вакцина.И кто -то говорит,а вот ты не имеешь право иметь детей,потому что ты не вакцинировался и ты носитель порочного гена.Вакцина воздействует на геном,безусловно,а я не хочу,чтобы на мой геном .. напал какой то Билл Гейтц или хуже того Гинцбург,ну не хочу.Это мой ген,он передан моим отцом,моей матерью.Это моя свобода и право жить"..

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