Более двух тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

1 тыс. 560 доз вакцины «КовиВак» и 600 доз «Спутник V» поступили в Псковскую область 14 октября. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 13 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 820 жителей региона (всего 190 тыс. 176), вторым – 716 (всего 180 тыс. 844). Ревакцинировались за минувший день 291 человек (всего 6 тыс. 539).

Расход поступившей вакцины на данный момент в Псковской области составляет 76,4%.