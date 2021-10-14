Более двух тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

1 тыс. 560 доз вакцины «КовиВак» и 600 доз «Спутник V» поступили в Псковскую область 14 октября. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
1 тыс. 560 доз вакцины «КовиВак» и 600 доз «Спутник V» поступили в Псковскую область 14 октября. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки, 13 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 820 жителей региона (всего 190 тыс. 176), вторым – 716 (всего 180 тыс. 844). Ревакцинировались за минувший день 291 человек (всего 6 тыс. 539).
Расход поступившей вакцины на данный момент в Псковской области составляет 76,4%.
Профессор,ДМН, А.Редько,возглавлял питерскую медицину: "На нас напали,а мы сидим и чешем голову-будем мы прививаться или не будем..Не вирус нас будет убивать,..а вакцина.И кто -то говорит,а вот ты не имеешь право иметь детей,потому что ты не вакцинировался и ты носитель порочного гена.Вакцина воздействует на геном,безусловно,а я не хочу,чтобы на мой геном .. напал какой то Билл Гейтц или хуже того Гинцбург,ну не хочу.Это мой ген,он передан моим отцом,моей матерью.Это моя свобода и право жить"..