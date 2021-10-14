Еще 243 человека заразились коронавирусом в Псковской области

В Пскове коронавирусной инфекцией заразился 71 человек (всего 18 тыс. 172), в Великих Луках – 48 (всего 8 тыс. 720), в Псковском районе – 20 (всего 4 тыс. 389). 13 жителей региона заболели в Печорском районе (всего 1 тыс. 45), 12 – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 530), 11 – в Себежском районе (всего 999).

Десять новых случаев заражения зафиксировали в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 437), девять – в Островском районе (всего 2 тыс. 500), восемь – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 300). Семь человек заболели в Невельском районе (всего 2 тыс. 136), по шесть – в Гдовском (всего 834) и Стругокрасненском (всего 765) районах, пять – в Порховском районе (всего 1 тыс. 641).

По четыре случая выявили в Великолукском (всего 1 тыс. 346) и Плюсском (всего 944) районах, по три – в Новоржевском (всего 718) и Красногородском (всего 506) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 623), Бежаницком (всего 561) и Палкинском (всего 539) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 53 тыс. 406 человек, выздоровели – 45 тыс. 244, в том числе 129 – за прошедшие день. Умерли 835 жителей региона, из них три – за минувшие 24 часа. На данный момент проведено 567 тыс. 921 исследование на COVID-19. 2 тыс. 252 исследования было проведено за 13 октября.