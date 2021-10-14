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Транспорт / Инфраструктура

Пешеходный переход на Октябрьском проспекте в Пскове восстановят до конца года

14 октября 2021 года, 11:58

Пешеходный переход в районе улицы Свердлова на Октябрьском проспекте в Пскове восстановят до конца года. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он отметил, что концепция по обустройству пешеходного перехода несколько изменилась. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в августе было принято решение сделать в центре проспекта островок безопасности. Однако, в окончательном варианте там будет установлен светофорный объект. Его работа будет синхронизирована со светофорами на ближайшем крупном перекрёстке — пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой.

Пешеходный переход на Октябрьском проспекте был ликвидирован 18 сентября 2019 года. Причиной стало большое количество ДТП с участием пешеходов. После этого были несколько попыток вернуть переход, но эти предложения не находили поддержки у Госавтоинспекции.

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