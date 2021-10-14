Борис Елкин: Проблем с парковками в центре Пскова нет

В центре города Пскова на данный момент проблем с парковками нет. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 октября заявил и.п. главы городской администрации Борис Елкин, передает корреспондент «Псковской правды».
В центре города Пскова на данный момент проблем с парковками нет. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 октября заявил и.п. главы городской администрации Борис Елкин, передает корреспондент «Псковской правды».
По его словам, на данный момент он не видит смысла вводить платные парковки в центре Пскова, так как проблем загруженностью пока нет. Кроме того, и.п. главы администрации отметил, что в платных парковках самым дорогостоящим является именно процесс организации системы оплаты за стоянку.
Борис Елкин также обратил внимание на то, что в исторических центра Москвы и Санкт-Петербурга плата за парковку была введена для разгрузки центральных улиц от автомобилистов. «В Москве сейчас не припарковаться по-прежнему», – подчеркнул он и добавил, что час стоянки в столице стоит 420 рублей.
Во дворе за областной стоматологией паркуются автомобилисты со всего города,днём. Рядом множество медучреждений. Во дворе ямы глубже и шире год от года, а власти рекомендуют жителям домов ремонтировать во дворе. Принимайте меры! Почему пенсионеры обязаны это делать? Рядом ,в ста метрах, идёт ремонт улицы Коммунальной на сотни миллионов рублей,в нём не было необходимости, и ям не было.Загляните за областную стоматологию!Огромные лужи и ямы...