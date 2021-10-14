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Общество

Борис Елкин: Надо прививать псковским собаководам культуру пользования дог-пакетами

14 октября 2021 года, 11:45

Псковским собаководам необходимо прививать культуру пользования дог-пакетами. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 октября сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин, передает корреспондент «Псковской правды».

Борис Елкин: Надо прививать псковским собаководам культуру пользования дог-пакетами

Фото из Instagram-аккаунта губернатора региона Михаила Ведерникова

По его словам, дог-пакеты, которые установили в диспенсерах в парке у Мирожского монастыря в сентябре этого года, хорошие бумажные, а главное экологичные.

Борис Елкин отметил, что культура уборки после своих животных в Пскове слабо развита. «Те, кто убирает, в основном используют полиэтиленовые пакеты. В магазине такие пакеты стоят недорого, но это не экологично», – подчеркнул и.п. главы городской администрации и добавил, что необходимо привить псковичам культуру использования дог-пакетов.

Он отметил, что запас дог-пакетов на данный момент в Пскове есть. Ими могут сейчас заполнить диспенсеры в парке у Мирожки, однако они уходят не туда, куда нужно, – псковские собаководы набивают ими свои карманы для домашних питомцев.

«История двоякая. Опыт пока не очень положительный. Тут главная задача привить культуру их использования. Это как с велодорожками и круговым движением – тоже все ругались, пока не привыкли», – добавил Борис Елкин.

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