Борис Елкин: Надо прививать псковским собаководам культуру пользования дог-пакетами

По его словам, дог-пакеты, которые установили в диспенсерах в парке у Мирожского монастыря в сентябре этого года, хорошие бумажные, а главное экологичные.

Борис Елкин отметил, что культура уборки после своих животных в Пскове слабо развита. «Те, кто убирает, в основном используют полиэтиленовые пакеты. В магазине такие пакеты стоят недорого, но это не экологично», – подчеркнул и.п. главы городской администрации и добавил, что необходимо привить псковичам культуру использования дог-пакетов.

Он отметил, что запас дог-пакетов на данный момент в Пскове есть. Ими могут сейчас заполнить диспенсеры в парке у Мирожки, однако они уходят не туда, куда нужно, – псковские собаководы набивают ими свои карманы для домашних питомцев.

«История двоякая. Опыт пока не очень положительный. Тут главная задача привить культуру их использования. Это как с велодорожками и круговым движением – тоже все ругались, пока не привыкли», – добавил Борис Елкин.