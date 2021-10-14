Живая изгородь заменит металлические заборы вдоль дорог в Пскове

В Пскове металлические заборы вдоль автомобильных дорог заменят на живую изгородь. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 октября сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин, передает корреспондент «Псковской правды».

Он отметил, что живая изгородь из кизильника вместо металлических заборов появится лишь в зеленой зоне Пскова. Однако, по его словам, в городе будут своевременно озеленяться и приводиться в порядок имеющиеся зеленые насаждения. Так, старые псковские тополя, которые представляют опасность, будут демонтироваться. Для их замены будут вестись компенсационные посадки. «В данном случае обновление зелёных растений пойдёт только на пользу», – подчеркнул и.п. главы городской администрации.

Кроме того, Борис Елкин обратил внимание на ивы, высаженные на Чудской улице. По его поручению они были подстрижены. «С точки зрения эстетики и безопасности стало лучше» – отметил и.п. главы городской администрации и добавил, что в том районе за этот год также был посажен большой объем кизильника.