Живая изгородь заменит металлические заборы вдоль дорог в Пскове

В Пскове металлические заборы вдоль автомобильных дорог заменят на живую изгородь. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 октября сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин, передает корреспондент «Псковской правды».
В Пскове металлические заборы вдоль автомобильных дорог заменят на живую изгородь. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 октября сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин, передает корреспондент «Псковской правды».
Он отметил, что живая изгородь из кизильника вместо металлических заборов появится лишь в зеленой зоне Пскова. Однако, по его словам, в городе будут своевременно озеленяться и приводиться в порядок имеющиеся зеленые насаждения. Так, старые псковские тополя, которые представляют опасность, будут демонтироваться. Для их замены будут вестись компенсационные посадки. «В данном случае обновление зелёных растений пойдёт только на пользу», – подчеркнул и.п. главы городской администрации.
Кроме того, Борис Елкин обратил внимание на ивы, высаженные на Чудской улице. По его поручению они были подстрижены. «С точки зрения эстетики и безопасности стало лучше» – отметил и.п. главы городской администрации и добавил, что в том районе за этот год также был посажен большой объем кизильника.
Откуда столько денег у власти на эти прихоти? На заборы огромное количество денег затрачено,народ приучили,сейчас уберут заборы, люди снова будут переходить дороги,где пожелают. На 20 млн рублей прошлой осенью на некоторых улицах срезали траву с дерном, засеяли новой травой, через пол года стали ремонтировать улицу Коммунальную, вновь засыпали придорожные участки с всходами травы грунтом от 'расширения" проезжей части. На ямочный ремонт дворов денег нет в УГХ, все деньги в обладминистрации.