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Общество

Свыше 500 псковичей уклоняются от военной службы

14 октября 2021 года, 11:00

Более 500 псковичей уклоняются от прохождения срочной военной службы. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации. Совещание о ходе осенней призывной кампании в Пскове провел и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

В обсуждении также приняли участие сотрудники администрации Пскова, представители УМВД России по городу Пскову и городского военного комиссариата.

Свыше 500 псковичей уклоняются от военной службы

Фото: администрация города Пскова

По словам военного комиссара Пскова и Псковского района Николая Александрова, для поиска уклонистов в городе необходимо проработать механизмы, которые позволять доставлять призывников, привлеченных к административной ответственности за неявку, в военкомат приводом.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Пскову Алексей Ильин отметил, что на данный момент планируется как поиск данных о призывниках через страховые компании или налоговые органы, так и организация рейдов по выявлению псковичей, уклоняющихся от прохождения службы, по месту жительства или работы.

Также в ходе обсуждения рассматривался вопрос ведения работодателями воинского учета. По словам участников совещания, некоторые, принимая людей призывного возраста без учетных документов, не сообщаются об этом в городской военкомат. Как отметил Борис Елкин, за нарушение ведения кадровой работы подобные организации необходимо привлекать к административной ответственности.

В рамках совещания было принято решение о проработке механизмов, которые позволят выстроить взаимодействие структур по поиску нарушителей и отработке приводов. Кроме того, благодаря этому усилится работа по исполнению в полном объеме плана по призыву.

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Комментарии

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Бабулечка
14:33 14.10.2021

Ребята уклоняются, а в 90е годы женщины шли служить на свободные солдатские должности, особенно в отдалённые гарнизонах,где не было никакой работы на гражданке. А Министерство Обороны платит пенсии им ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.Военкомы не желают ставить вопрос перед МО о повышении пенс.обеспечения этой категории бывших военнослужащих. ПФР не доплачивает до ПМП, и на это бы обратили внимание.Ветераны труда получают пенсии от МО РФ чуть ниже10т.р. или чуть выше 10 т. р.

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