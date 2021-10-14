Свыше 500 псковичей уклоняются от военной службы

В обсуждении также приняли участие сотрудники администрации Пскова, представители УМВД России по городу Пскову и городского военного комиссариата.

Более 500 псковичей уклоняются от прохождения срочной военной службы. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации. Совещание о ходе осенней призывной кампании в Пскове провел и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

По словам военного комиссара Пскова и Псковского района Николая Александрова, для поиска уклонистов в городе необходимо проработать механизмы, которые позволять доставлять призывников, привлеченных к административной ответственности за неявку, в военкомат приводом.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Пскову Алексей Ильин отметил, что на данный момент планируется как поиск данных о призывниках через страховые компании или налоговые органы, так и организация рейдов по выявлению псковичей, уклоняющихся от прохождения службы, по месту жительства или работы.

Также в ходе обсуждения рассматривался вопрос ведения работодателями воинского учета. По словам участников совещания, некоторые, принимая людей призывного возраста без учетных документов, не сообщаются об этом в городской военкомат. Как отметил Борис Елкин, за нарушение ведения кадровой работы подобные организации необходимо привлекать к административной ответственности.

В рамках совещания было принято решение о проработке механизмов, которые позволят выстроить взаимодействие структур по поиску нарушителей и отработке приводов. Кроме того, благодаря этому усилится работа по исполнению в полном объеме плана по призыву.