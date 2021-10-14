Более 15 тысяч рублей получил приют «Лесопилка» после акции по сбору макулатуры

16 тысяч рублей получил псковский приют «Лесопилка» в рамках акции «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных». Об этом сообщается в сообществе некоммерческой организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».
16 тысяч рублей получил псковский приют «Лесопилка» в рамках акции «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных». Об этом сообщается в сообществе некоммерческой организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».
Акция по сбору макулатуры была организована движением «Экомышление». На эти средства для кошачьего отделения, в котором живут 30 животных, были закуплены необходимые продукты.
«Это круто! Псковичи, вы настоящие! Спасибо! Огромное спасибо нашему другу Сергею Елизарову – руководителю проекта! Спасибо всем, кто поддерживает приюты! Бесконечное уважение!» – поблагодарили представители «Зоозащиты» всех неравнодушных.
Приют «Лесопилка» находится в Пскове по адресу ул. Новгородская, 7. В этом месте всегда рады добрым гостям.