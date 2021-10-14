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Общество

Более 15 тысяч рублей получил приют «Лесопилка» после акции по сбору макулатуры

14 октября 2021 года, 10:30

16 тысяч рублей получил псковский приют «Лесопилка» в рамках акции «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных». Об этом сообщается в сообществе некоммерческой организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

Более 15 тысяч рублей получил приют «Лесопилка» после акции по сбору макулатуры

Фото из группы «Зоозащита» в «ВКонтакте»

Акция по сбору макулатуры была организована движением «Экомышление». На эти средства для кошачьего отделения, в котором живут 30 животных, были закуплены необходимые продукты.

Более 15 тысяч рублей получил приют «Лесопилка» после акции по сбору макулатуры

Фото из группы «Зоозащита» в «ВКонтакте»

«Это круто! Псковичи, вы настоящие! Спасибо! Огромное спасибо нашему другу Сергею Елизарову – руководителю проекта! Спасибо всем, кто поддерживает приюты! Бесконечное уважение!» – поблагодарили представители «Зоозащиты» всех неравнодушных.

Более 15 тысяч рублей получил приют «Лесопилка» после акции по сбору макулатуры

Фото из группы «Зоозащита» в «ВКонтакте»

Приют «Лесопилка» находится в Пскове по адресу ул. Новгородская, 7. В этом месте всегда рады добрым гостям.

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