В псковский планетарий можно попасть только по QR-коду

Вход в Псковский планетарий осуществляется только по QR-кодам. Об этом сообщили в сообществе учреждения в «ВКонтакте». Доступ в планетарий по действующему ПЦР-тесту будет невозможен.

Вход для псковичей будет возможен как по QR-кодам (или сертификатам о вакцинации), так и по справке, которая будет подтверждать, что человек переболел коронавирусом в течение 6 месяцев, начиная с даты выздоровления.

Детям QR-коды не требуются. До семи лет они смогут посетить программу только в сопровождении взрослых. Как отметили представители планетария, наполняемость зала для программ, заявленных в афише, будет составлять 50%, или 24 человека.

«Педагогам, сопровождающим группу детей/учащихся тоже необходим QR-код или справка», – отмечается в сообщении.