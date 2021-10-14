До 11 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 14 октября

14 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6...+11 градусов и -1...+4 градуса – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня по Псковской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений от слабого до умеренного.

В Пскове дожди не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +9...+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов.

В Великих Луках также преимущественно без осадков. В дневное время столбики термометров будут держаться на отметке +9...+11 градусов. В ночное – +1...+3 градуса.