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Общество / Здоровье

Работой мобильного ФАПа могут воспользоваться жители Великолукского района

14 октября 2021 года, 08:34

Жителям Великолукского района сообщили график работы мобильного передвижного ФАПа во второй половине октября. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Работой мобильного ФАПа могут воспользоваться жители Великолукского района

Фото газеты «Наш путь»

18 октября передвижной ФАП будет работать в деревне Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа).

19 октября мобильный ФАП смогут посетить жители деревень Макоедово, Подберезье и Трубичино Лычевской волости. Он будет находиться в центре деревень.

21 октября мобильный передвижной ФАП будет доступен в деревне Борки Пореченской волости (возле ФАПа).

22 октября его смогут посетить жители деревни Троица Пореченской волости. Он будет находиться возле магазина Великолукского райпо.

25 октября мобильный ФАП будет работать в деревне Каменка Лычевской волости возле магазина Великолукского райпо на остановке «Лаврино».

27 октября передвижной ФАП смогут посетить жители деревень Воробецкое и Мордовичи Переслегинской волости. Он будет находиться в центре деревень.

28 октября его смогут посетить жители поселка Мелиораторов Шелковской волости (возле ФАПа).

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