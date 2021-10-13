До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 14 октября

14 октября в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
14 октября в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу синоптиков Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 14 октября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер будет западных направлений со скоростью 0-5 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.