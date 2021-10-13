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Досуг / Погода

До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 14 октября

13 октября 2021 года, 19:27

14 октября в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 14 октября
Фото: Дарья Хваткова

По прогнозу синоптиков Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 14 октября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер будет западных направлений со скоростью 0-5 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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