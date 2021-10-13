Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Сергей Аржаников покинет пост главы комитета по труду и занятости администрации Псковской области

13 октября 2021 года, 17:46

Глава комитета по труду и занятости администрации Псковской области Сергей Аржаников покинет свой пост. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковский правдоруб».

Сергей Аржаников покинет пост главы комитета по труду и занятости администрации Псковской области

Как сообщается в посте, об этом объявят в пятницу. На данную должность рассматривается несколько кандидатур, решение по замене еще не принято окончательно.

Аржаников Сергей Константинович родился 16 октября 1956 года в деревне Бисюрево Невельского района Псковской области. В 1982 году он закончил госпединститут им. С. М. Кирова по специальности «Немецкий и английский языки».

В 1982 – 1984 годах работал учителем немецкого средней школы № 23 в Пскове. С 1984 по 1986 был инструктором организационного отдела Псковского горкома КПСС. С 1986 по 1996 работал директором 22 псковской школы. В 1996 году стал заместителем председателя комитета по социальной политике администрации Псковской области, в 1999 – первым заместителем, заместитель начальника управления социальной защиты населения области, в 2004 заместителем начальника Государственного управления социальной защиты населения и труда Псковской области. В 2005 году работал заместителем начальника Главного государственного управления социального развития и труда Псковской области. С 2006 года стал заместителем начальника Главного государственного управления социального развития и труда Псковской области, а с 2008 — заместителем начальника Главного государственного управления социального развития Псковской области - начальником управления по социальной защите населения. С 2009 и по настоящее время Сергей Аржаников является председатель комитета по труду и занятости Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Профсоюзы договорились о сотрудничестве с порховским маслосырзаводом
Псковичей приглашают принять участие в ежегодной Просветительской Премии «Знание»
Псковичи могут подать заявление на «школьную» выплату до 31 октября
Более миллиона рублей украли мошенники у жительниц Псковской области
Псков оказался в лидерах по росту цен на новые квартиры
34 объявленных в федеральный розыск гражданина задержали за 9 месяцев в Псковской области
Назначен руководитель Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова
7,6 км Невельской дороги ввели в эксплуатацию после ремонта
Анастасия Повторейко: В больницу с COVID-19 попадают те привитые, которые не прошли ревакцинацию

Комментарии

Авторизация
No comments
Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Власть
4 октября 12:30

Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва (ИНФОГРАФИКА)
Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Власть
30 сентября 09:48

Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)
Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Выборы
20 сентября 18:31

Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)