Сергей Аржаников покинет пост главы комитета по труду и занятости администрации Псковской области

Как сообщается в посте, об этом объявят в пятницу. На данную должность рассматривается несколько кандидатур, решение по замене еще не принято окончательно.

Аржаников Сергей Константинович родился 16 октября 1956 года в деревне Бисюрево Невельского района Псковской области. В 1982 году он закончил госпединститут им. С. М. Кирова по специальности «Немецкий и английский языки».

В 1982 – 1984 годах работал учителем немецкого средней школы № 23 в Пскове. С 1984 по 1986 был инструктором организационного отдела Псковского горкома КПСС. С 1986 по 1996 работал директором 22 псковской школы. В 1996 году стал заместителем председателя комитета по социальной политике администрации Псковской области, в 1999 – первым заместителем, заместитель начальника управления социальной защиты населения области, в 2004 заместителем начальника Государственного управления социальной защиты населения и труда Псковской области. В 2005 году работал заместителем начальника Главного государственного управления социального развития и труда Псковской области. С 2006 года стал заместителем начальника Главного государственного управления социального развития и труда Псковской области, а с 2008 — заместителем начальника Главного государственного управления социального развития Псковской области - начальником управления по социальной защите населения. С 2009 и по настоящее время Сергей Аржаников является председатель комитета по труду и занятости Псковской области.