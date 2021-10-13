Псковичи могут подать заявление на «школьную» выплату до 31 октября

Псковичи могут подать заявление на «школьную» выплату в размере 10 тысяч рублей до 31 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения пенсионного фонда РФ по Псковской области.

В Псковской области господдержку получили родители более 83 тысяч детей. Те, кто еще не оформил «школьную» выплату, могут подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда до 1 ноября.

Инициатором поддержки семей с детьми-школьниками стал президент Владимир Путин, предложивший выплатить им перед началом нового учебного года разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет.

Единовременная выплата распространяется на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а также на детей, которым на момент выхода Указа Президента (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет. Помимо родителей, средства также могут получить усыновители, опекуны и попечители.

Инвалиды и люди с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет, продолжающие получать общее образование, также могут получить выплату. В этом случае 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату могут оформить родители или законные представители. Если инвалиду исполнилось 18 лет, но он недееспособен, то родители или законные представители могут подать заявление и получить деньги.