Более миллиона рублей украли мошенники у жительниц Псковской области

Жительницы Великих Лук и Новосокольнического района лишились более миллиона рублей в результате действий мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы позвонили 55-летней великолучанке и представились сотрудником правоохранительных органов и служащим банка. Мошенники заверили женщину, что кто-то пытается несанкционированного оформить на нее кредит, и, чтобы этого избежать, настоятельно порекомендовали ей самой взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет». Жительница Великих Лук поверила злоумышленникам и оформила кредит на сумму 500 тыс. рублей, переведя средства злоумышленникам. Жительница Новосокольнического района, 1963 года рождения, тоже стала жертвой подобного ухищрения, взяв кредит на 768 тыс. рублей и отправив деньги мошенникам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.