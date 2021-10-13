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Происшествия / Преступление

Более миллиона рублей украли мошенники у жительниц Псковской области

13 октября 2021 года, 16:12

Жительницы Великих Лук и Новосокольнического района лишились более миллиона рублей в результате действий мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более миллиона рублей украли мошенники у жительниц Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Незнакомцы позвонили 55-летней великолучанке и представились сотрудником правоохранительных органов и служащим банка. Мошенники заверили женщину, что  кто-то пытается несанкционированного оформить на нее кредит, и, чтобы этого избежать, настоятельно порекомендовали ей самой взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет». Жительница Великих Лук поверила злоумышленникам и оформила кредит на сумму 500 тыс. рублей, переведя средства злоумышленникам. Жительница Новосокольнического района, 1963 года рождения, тоже стала жертвой подобного ухищрения, взяв кредит на 768 тыс. рублей и отправив деньги мошенникам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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