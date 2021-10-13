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Недвижимость / Рынок

Псков оказался в лидерах по росту цен на новые квартиры

13 октября 2021 года, 16:03

Псков оказался на четвёртом месте в стране по росту цен на новые квартиры в сентябре, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Росбанка. В прошлом месяце квадратный метр в псковских новостройках подорожал на 6,4%.

Лидером по этому показателю стал Ростов-на-Дону (+12,9%), на втором месте Махачкала (+7,4%) и на третьем - Белгороде (+6,8%).

На пятой строчке рейтинга стоит Красногорск (+6%), далее идёт Ханты-Мансийск (+5,9%). Москва, где квадратный метр подорожал на 5,7%, оказалась только на седьмой строчке. В десятке лидером также значатся Тамбов (+5,5%), Симферополь (+5%) и Ярославль (+5%).

Что касается вторичного рынка, то здесь Пскова в ТОП-10 не оказалось. В тройку городов, где произошло самое значительное подорожание жилья вошли Чебоксары (+5,3%), Владивосток (+4,9%) и Сыктывкар  (+4,4%). На 4,3% выросли цены на вторичное жильё в Краснодаре, на 4,2% - в Архангельске и Иваново. В десятку городов с самыми высокими темпами роста цен также вошли Майкоп (+3,8%), Биробиджан (+3,5%), Великий Новгород (+3,5%) и Калуга (+3,3%).

Ранее в интервью «Псковской правде» генеральный директор ООО «Этажи – Псков» Роман Максименко отмечал, что на рост цени на жильё в Пскове повлияли стоимость строительных материалов, хорошие условия по льготной ипотеке и высокий спрос на квартиры, который превышает предложение.

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