Назначен руководитель Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова

Алексея Саенко назначили на должность и. о. начальника Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Данное решение принял исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин. 13 октября вместе со своим замом Валентиной Зубовой он провел рабочую встречу с Алексеем Саенко, где обозначил главные задачи. Затем нового руководителя Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова представили коллективу.

Алексей Константинович Саенко родился 29 марта 1991 года в городе Пскове. Мужчина окончил инженерно-строительный факультет ПсковГУ, после работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Последние полтора года Алексея Саенко работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Он осуществлял надзор за соблюдением градостроительного законодательства, надзор в сферах закупок и долевого строительства.