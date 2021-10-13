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Политика

Назначен руководитель Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова

13 октября 2021 года, 14:39

Алексея Саенко назначили на должность и. о. начальника Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Назначен руководитель Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова
Фото администрации города Пскова

Данное решение принял исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин. 13 октября вместе со своим замом Валентиной Зубовой он провел рабочую встречу с Алексеем Саенко, где обозначил главные задачи. Затем нового руководителя Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова представили коллективу.

Алексей Константинович Саенко родился 29 марта 1991 года в городе Пскове. Мужчина окончил инженерно-строительный факультет ПсковГУ, после работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Последние полтора года Алексея Саенко работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Он осуществлял надзор за соблюдением градостроительного законодательства, надзор в сферах закупок и долевого строительства.

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