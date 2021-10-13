7,6 км Невельской дороги ввели в эксплуатацию после ремонта

После ремонта в эксплуатацию ввели 7,6 км приграничной дороги в Невельском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

7,6 км автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Белоруссией были приведены в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Участок дороги проходит через деревни Игнашово, Острилово и Мишово.

В рамках ремонтных работ была выполнена планировка свыше 27 тыс. кв. м откосов насыпи и дна кюветов, более 6 га полосы отвода расчищены от кустарников и деревьев, заменено примерно 54 тыс. кв. м проезжей части.

На обочинах подрядчиком устранены просадки, произведено укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью, засеяна многолетними травами бровка, а также заменены крайние звенья на пяти водопропускных трубах и отремонтированы десять искусственных сооружений для пропуска воды.