Анастасия Повторейко: В больницу с COVID-19 попадают те привитые, которые не прошли ревакцинацию

В больницу из числа привитых с коронавирусом попадают те, кто не прошел ревакцинацию. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, передает корреспондент «Псковской правды».

Она отметила, что 90% поступающих в инфекционную больницу – не привиты. «Все остальные - с прививками, но это единичные сложные случаи. Люди, у которых не выработался иммунитет, чаще всего это пациенты с иммуннодепрессивным заболеванием. Антител у них нет. Для успокоения через два месяца после вакцинации можно проверить наличие антител», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

Среди привитых на данный момент заболевают те, кто прошел вакцинацию в феврале-марте, но не ревакцинировался через полгода. По ее словам, самый проверенный препарат для вакцинации – «Спутник V». Именно им в основном и прививаются врачи.



«Прививаются у нас Спутником V, наиболее достоверно изученная вакцина», - сообщила главврач больницы.

В некоторых случаях, как отметила Анастасия Повторейко, у привитых не формируются антитела, поэтому она рекомендует сдать тест через два месяца после вакцинации.



Главный врач инфекционной больницы также подчеркнула, что для повторной вакцинации стоит использовать «Спутник Лайт». В случае, если после вакцинации антитела не сформировались, стоит ревакцинироваться полным курсом «Спутник V».