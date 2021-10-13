Псковский врач назвала главный симптом заражения дельта-штаммом

Главным симптомом заражения дельта-штаммом является лихорадка. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, передает корреспондент «Псковской правды». По ее словам, при такой лихорадке температура не сбивается при помощи жаропонижающих средств.

Анастасия Повторейко отметила, что в основном пациенты заболевают коронавирусом в семейных очагах – на совместных ужинах, днях рождения, праздниках, а также при нахождении на рабочем месте без маски.

Кроме того, она призвала псковичей писать в директ Instagram-аккаунта, на странице больницы в «ВКонтакте», обращаться в колл-центр Псковской областной инфекционной больницы в случае, если есть жалобы на работу медицинского учреждения.

«Мы работаем в круглосуточном режиме, количество площадок для обратной связи у нас запредельное», – отметила главврач областной инфекционной больницы.