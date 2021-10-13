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Общество / Образование

В Псковской области на карантин закрыты две школы

13 октября 2021 года, 12:24

Две школы Псковской области закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Псковской области на карантин закрыты две школы

Фото: Андрей Степанов

Согласно имеющимся данным, на 8 октября в регионе на карантин закрыты Залесская НОШ (Печорский район) и Ущицкая СОШ (Куньинский район). Это составляет примерно 1,31% от общего количества школ Псковской области. Частично на карантин закрыты 11 групп в детских садах и шесть классов в трех школах.

Заболеваемость респираторными заболеваниями у школьников в Псковской области снизилась на 14,1%.

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