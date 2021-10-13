Бесплатное чипирование питомцев предлагает псковичам приют «Лесопилка»

Бесплатное чипирование домашних животных предлагает псковичам приют «Лесопилка». Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.
Бесплатное чипирование домашних животных предлагает псковичам приют «Лесопилка». Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.
Чипирование домашних животных в организации возможно в рамках проекта «Друзей терять не надо», который реализуется в приюте «Лесопилка» на средства субсидии администрации Псковской области. По словам Веры Коротковой, «Зоозащитой» уже закуплены одна тысяча чипов и сканер. Более 100 на данный момент использованы на домашних и приютских собаках. Все они, попадающие в приют по льготной стерилизации, заносятся в одну из самых больших баз России «Animal id»
В «Лесопилке» владельцы кошек также могут чипировать свое домашнее животное, однако в приоритете на уровне государственной политики пока только собаки. «Если кто-то хочет чипировать свою домашнюю кошку — милости просим. Если не испугаетесь такой большой иглы. Чипы стандартные для всех, я встречала чипированных котов. Когда их увозят за границу – это обязательное условие», – подчеркнула Вера Короткова и добавила, что для него не важны ни наличие прививок, ни возрастные ограничения питомца.
По мнению руководителя общественной организации «Зоозащита», чипирование животных в России – это перспектива как минимум лет на десять вперед. В деревнях же оно еще не скоро будет востребовано. В городе чип позволит идентифицировать хозяина питомца. Для этого нужно всего лишь просканировать животное в любой ветклинике.
В целом же у чипирования на данный момент есть две основных цели. Так, чип позволит не только обнаружить потерявшееся животное, но и привлечь «нерадивых владельцев» к административной ответственности.
О том, как проходит чипирование в приюте «Лесопилка», подробнее читайте в материале Псковского агентства информации – Паспорта под кожей: как в псковском приюте чипируют собак.