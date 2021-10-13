Бесплатное чипирование питомцев предлагает псковичам приют «Лесопилка»

Чипирование домашних животных в организации возможно в рамках проекта «Друзей терять не надо», который реализуется в приюте «Лесопилка» на средства субсидии администрации Псковской области. По словам Веры Коротковой, «Зоозащитой» уже закуплены одна тысяча чипов и сканер. Более 100 на данный момент использованы на домашних и приютских собаках. Все они, попадающие в приют по льготной стерилизации, заносятся в одну из самых больших баз России «Animal id»

В «Лесопилке» владельцы кошек также могут чипировать свое домашнее животное, однако в приоритете на уровне государственной политики пока только собаки. «Если кто-то хочет чипировать свою домашнюю кошку — милости просим. Если не испугаетесь такой большой иглы. Чипы стандартные для всех, я встречала чипированных котов. Когда их увозят за границу – это обязательное условие», – подчеркнула Вера Короткова и добавила, что для него не важны ни наличие прививок, ни возрастные ограничения питомца.

По мнению руководителя общественной организации «Зоозащита», чипирование животных в России – это перспектива как минимум лет на десять вперед. В деревнях же оно еще не скоро будет востребовано. В городе чип позволит идентифицировать хозяина питомца. Для этого нужно всего лишь просканировать животное в любой ветклинике.

