Псковский искусствовед: Для сохранения культурного наследия советской эпохи важна местная инициатива

По ее словам, в Пскове сохранилось много элементов так называемого «сурового стиля» в искусстве. «Это целый пласт не просто культуры, а жизни людей», - поясняет искусствовед. «Такие вещи — это социокультурное событие. И если уж они в городской среде оказались, конечно, надо беречь элементы этого «сурового стиля», - уверена Ирина Голубева.

Также интересно, по ее мнению, большое металлическое панно на главном корпусе псковского завода АТС, композиции, которые выложены из мелких плиток на торцах крупнопанельных пятиэтажек, построенных ДСК на улицах Розы Люксембург, Максима Горького и Юбилейной. «Это тоже знаки этого времени. Такой был художественный стиль. И элементы этого стиля надо сохранять», - считает председатель реготделения ВООПИиК.

Председателя регионального ВООПИиК волнует судьба хорошо известной всем псковичам декоративной композиции «Щит и меч» Всеволода Смирнова на крепостной стене в Кремле. «Псковичи звонили и говорили, что там пропал голубь — птичка на мече. По одной версии ее украли любопытные, по другой - она упала сама. И были добровольцы, которые предлагали восстановить», - рассказала Ирина Голубева.