Псковский искусствовед: Для сохранения культурного наследия советской эпохи важна местная инициатива

Для сохранения культурного наследия советской эпохи важна местная инициатива. Как сообщает «АиФ-Псков», такое мнение высказала председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), искусствовед Ирина Голубева.
Фото Андрея Степанова
По ее словам, в Пскове сохранилось много элементов так называемого «сурового стиля» в искусстве. «Это целый пласт не просто культуры, а жизни людей», - поясняет искусствовед. «Такие вещи — это социокультурное событие. И если уж они в городской среде оказались, конечно, надо беречь элементы этого «сурового стиля», - уверена Ирина Голубева.
Также интересно, по ее мнению, большое металлическое панно на главном корпусе псковского завода АТС, композиции, которые выложены из мелких плиток на торцах крупнопанельных пятиэтажек, построенных ДСК на улицах Розы Люксембург, Максима Горького и Юбилейной. «Это тоже знаки этого времени. Такой был художественный стиль. И элементы этого стиля надо сохранять», - считает председатель реготделения ВООПИиК.
Председателя регионального ВООПИиК волнует судьба хорошо известной всем псковичам декоративной композиции «Щит и меч» Всеволода Смирнова на крепостной стене в Кремле. «Псковичи звонили и говорили, что там пропал голубь — птичка на мече. По одной версии ее украли любопытные, по другой - она упала сама. И были добровольцы, которые предлагали восстановить», - рассказала Ирина Голубева.
Фото Андрея Степанова
«Я стала бумаги писать в разные инстанции. Получила ответ, что никто на баланс не брал эту композицию, собственника у нее нет и фактически можно подогнать машину, ее снять и увезти, - поясняет она. - Недавно на эту тему говорила с музейными сотрудниками, они посмеялись, сказали, что ее берегут. А как? Крепостная стена на музейной охране. И у нее есть предмет охраны — элементы, которые при любых работах должны сохраняться. А эта композиция в предмет охраны не вписана, то есть юридически ее нет. Тут должен быть в документах порядок».
Искусствовед считает, что «в данном случае надо внести дополнения в предмет охраны». А что касается судьбы советского наследия в Пскове как такового, то рассчитывать на какие-то федеральные решения и прецеденты пока не приходится. «Но местная инициатива того же губернатора важна», - уверена Ирина Голубева.
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