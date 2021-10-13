Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Псковский искусствовед: Для сохранения культурного наследия советской эпохи важна местная инициатива

13 октября 2021 года, 11:36

Для сохранения культурного наследия советской эпохи важна местная инициатива. Как сообщает «АиФ-Псков», такое мнение высказала председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), искусствовед Ирина Голубева.

Псковский искусствовед: Для сохранения культурного наследия советской эпохи важна местная инициатива

Фото Андрея Степанова

По ее словам, в Пскове сохранилось много элементов так называемого «сурового стиля» в искусстве. «Это целый пласт не просто культуры, а жизни людей», - поясняет искусствовед. «Такие вещи — это социокультурное событие. И если уж они в городской среде оказались, конечно, надо беречь элементы этого «сурового стиля», - уверена Ирина Голубева.

Также интересно, по ее мнению, большое металлическое панно на главном корпусе псковского завода АТС, композиции, которые выложены из мелких плиток на торцах крупнопанельных пятиэтажек, построенных ДСК на улицах Розы Люксембург, Максима Горького и Юбилейной. «Это тоже знаки этого времени. Такой был художественный стиль. И элементы этого стиля надо сохранять», - считает председатель реготделения ВООПИиК.

Председателя регионального ВООПИиК волнует судьба хорошо известной всем псковичам декоративной композиции «Щит и меч» Всеволода Смирнова на крепостной стене в Кремле. «Псковичи звонили и говорили, что там пропал голубь — птичка на мече. По одной версии ее украли любопытные, по другой - она упала сама. И были добровольцы, которые предлагали восстановить», - рассказала Ирина Голубева.

Псковский искусствовед: Для сохранения культурного наследия советской эпохи важна местная инициатива

Фото Андрея Степанова

«Я стала бумаги писать в разные инстанции. Получила ответ, что никто на баланс не брал эту композицию, собственника у нее нет и фактически можно подогнать машину, ее снять и увезти, - поясняет она. - Недавно на эту тему говорила с музейными сотрудниками, они посмеялись, сказали, что ее берегут. А как? Крепостная стена на музейной охране. И у нее есть предмет охраны — элементы, которые при любых работах должны сохраняться. А эта композиция в предмет охраны не вписана, то есть юридически ее нет. Тут должен быть в документах порядок».

Искусствовед считает, что «в данном случае надо внести дополнения в предмет охраны». А что касается судьбы советского наследия в Пскове как такового, то рассчитывать на какие-то федеральные решения и прецеденты пока не приходится. «Но местная инициатива того же губернатора важна», - уверена Ирина Голубева.

Подробности о том, какие материальные свидетельства советской эпохи еще остались в Пскове и что из этого наследия стоит спасать, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Профсоюзы договорились о сотрудничестве с порховским маслосырзаводом
Псковичей приглашают принять участие в ежегодной Просветительской Премии «Знание»
Сергей Аржаников покинет пост главы комитета по труду и занятости администрации Псковской области
Псковичи могут подать заявление на «школьную» выплату до 31 октября
Более миллиона рублей украли мошенники у жительниц Псковской области
Псков оказался в лидерах по росту цен на новые квартиры
34 объявленных в федеральный розыск гражданина задержали за 9 месяцев в Псковской области
Назначен руководитель Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова
7,6 км Невельской дороги ввели в эксплуатацию после ремонта

Комментарии

Авторизация
No comments
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города
Труба зовет

Культура
17 сентября 21:24

Труба зовет

Как печорская кирха с уникальным старинным органом обрела вторую жизнь