Еще 237 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За минувший день, 12 октября, в Псковской области выявили еще 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

70 новых случаев добавились в общую статистику в Пскове (всего 18 тыс. 101), 39 – в Великих Луках (всего 8 тыс. 672). 17 человек заболели в Печорском районе (всего 1 тыс.32), 15 – в Островском районе (всего 2 тыс. 491).

По 12 жителей региона заразились коронавирусом в Псковской (всего 4 тыс. 369) и Опочецком (всего 1 тыс. 518) районах, 11 – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 342), восемь – в Себежском районе (всего 988), семь – в Стругокрасненском районе (всего 759).

По шесть новых случаев зафиксировали в Новосокольническом (всего 1 тыс. 427), Дедовичском (всего 1 тыс. 292) и Новоржевском (всего 715) районах, по пять – в Порховском (всего 1 тыс. 636), Плюсском (всего 940) и Гдовском (всего 828) районах.

По четыре жителя региона заразались в Невельском (всего 2 тыс. 129) и Красногородском (всего 503) районах, по одному – в Бежаницком (всего 560), Пустошкинском (всего 508), Куньинском (всего 471), Дновском (всего 389) и Локнянском (всего 355) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 53 тыс. 163 человека, выздоровели – 45 тыс. 115, в том числе 102 – за прошедшие сутки. Умерли 832 жителя региона. На данный момент в области проведено 565 тыс. 669 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 20 – за минувший день.