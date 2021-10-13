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Общество

Нарушение санитарных требований в детском саду выявила Бежаницкая прокуратура

13 октября 2021 года, 10:45

В МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок» прокуратурой Бежаницкого района была проведена проверка требований законодательства о контрактной системе и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службы прокуратуры Псковской области.

Нарушение санитарных требований в детском саду выявила Бежаницкая прокуратура

Фото: Дарья Хваткова

В ходе проверки были обнаружены нарушения требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20. Так, сотрудниками детского сада для питания воспитанников использовалась посуда со сколами и отбитыми краями, а в холодильниках отсутствовали контрольные термометры.

Кроме того, маркировка отсутствовала на кухонном инвентаре и посуде. В учреждении отсутствовали специальные приборы, позволяющие обеззараживать воздух. Также там не проверялись документы, которые подтверждали качество продуктов, используемых при организации питания детей, а срок действия декларации о соответствии продукции истек.

В адрес заведующей дошкольным учреждением внесли представление. Виновное лицо было привлечено к административной ответственности. По требованию прокурора Бежаницкого района в МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок» все нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства были устранены.

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