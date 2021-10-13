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Транспорт / Инфраструктура

Улицу Чехова отремонтировали в Пскове

13 октября 2021 года, 10:10

В областном центре в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» завершился ремонт улицы Чехова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу Чехова отремонтировали в Пскове

Фото из группы администрации города Пскова «ВКонтакте»

В нормативное состояние привели участок дороги от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейская, 31. Всего было отремонтировано свыше 400 метров дорожного полотна.

В рамках работ подрядчик отфрезеровал изношенное асфальтобетонное покрытие, демонтировал старый бортовой камень и заменил люки и колодцы. В ходе ремонта дорожниками также были уложены два слоя асфальта на проезжей части, установлен новый бортовой камень, заасфальтированы пешеходные дорожки и благоустроена зеленая зона.

Улицу Чехова отремонтировали в Пскове

Фото из группы администрации города Пскова «ВКонтакте»
Улицу Чехова отремонтировали в Пскове

Фото из группы администрации города Пскова «ВКонтакте»

Кроме того, в рамках контракта подрядчиком были отремонтированы парковка возле дома №1а по улице Чехова и проезд к улице Чехова от улицы Народной, 31 по улице Красноармейской.

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