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Досуг / Погода

Небольшие осадки и до +12 градусов прогнозируются в Псковской области 13 октября

13 октября 2021 года, 09:15

13 октября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +7…+12 градусов – днем и -1…+4 градуса – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Небольшие осадки и до +12 градусов прогнозируются в Псковской области 13 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно данным синоптиков, сегодня по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Небольшой дождь пройдет днем в отдельных районах региона. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в этот день преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +9…+11 градусов. Ночью похолодает до 0…+2 градусов.

В Великих Луках днем ожидается небольшой дождь. В дневное время воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+1 градуса.

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