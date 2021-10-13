Небольшие осадки и до +12 градусов прогнозируются в Псковской области 13 октября

13 октября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +7…+12 градусов – днем и -1…+4 градуса – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, сегодня по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Небольшой дождь пройдет днем в отдельных районах региона. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в этот день преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +9…+11 градусов. Ночью похолодает до 0…+2 градусов.

В Великих Луках днем ожидается небольшой дождь. В дневное время воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+1 градуса.