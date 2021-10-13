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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Темпы вакцинации необходимо увеличить в три раза

13 октября 2021 года, 08:43

В три раза призвал увеличить темпы вакцинации в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. Это, по его словам, позволит справиться с заболеванием без введения дополнительных ограничений.

Михаил Ведерников: Темпы вакцинации необходимо увеличить в три раза

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 12 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины привились 863 человека (всего 189 тыс. 356), вторым – 508 (всего 180 тыс. 128). Ревакцинацию прошли 173 жителя региона (всего 6 тыс. 248).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины составляет 76,3%.

Михаил Ведерников также сообщил о новом очаге коронавируса.

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