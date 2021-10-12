Выставка «Традиции для будущего» открылась в Псковской библиотеке

В Псковской областной научной библиотеке на улице Профсоюзной, д. 2 открылась выставка «Традиции для будущего» мастеров декоративно-прикладного творчества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

Выставка пройдет в рамках проекта «Сохраняя народные традиции». Она объединит в себе работы из глины Елены Румянцевой и шкатулки из дерева Абдулазиза Абдураззакова.

Елена Румянцева – мастерица декоративно-прикладного искусства, обладательница звания «Душа земли Псковской». Она занимается керамической игрушкой с 1993 года. Елена Румянцева обучает лепке детей и взрослых, проводит благотворительные мастер-классы в детских домах, школах отдаленных деревень, в домах престарелых, также мастерица проводит мастер-классы для туристов.

По словам Елены Румянцевой, творческий сезон никогда не прекращается.

«Люблю эксперименты с глиной, интересуюсь свежими тенденциями, общаюсь с другими мастерами, чтобы вдохновиться новыми идеями», – подчеркнула она.

Среди работ Абдулазиза Абдураззакова можно увидеть резные шкатулки с секретом из древесины грецкого ореха «Деревянное кружево из Узбекистана».