Выставка «Традиции для будущего» открылась в Псковской библиотеке

В Псковской областной научной библиотеке на улице Профсоюзной, д. 2 открылась выставка «Традиции для будущего» мастеров декоративно-прикладного творчества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.
В Псковской областной научной библиотеке на улице Профсоюзной, д. 2 открылась выставка «Традиции для будущего» мастеров декоративно-прикладного творчества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.
Елена Румянцева – мастерица декоративно-прикладного искусства, обладательница звания «Душа земли Псковской». Она занимается керамической игрушкой с 1993 года. Елена Румянцева обучает лепке детей и взрослых, проводит благотворительные мастер-классы в детских домах, школах отдаленных деревень, в домах престарелых, также мастерица проводит мастер-классы для туристов.
По словам Елены Румянцевой, творческий сезон никогда не прекращается.
«Люблю эксперименты с глиной, интересуюсь свежими тенденциями, общаюсь с другими мастерами, чтобы вдохновиться новыми идеями», – подчеркнула она.
Среди работ Абдулазиза Абдураззакова можно увидеть резные шкатулки с секретом из древесины грецкого ореха «Деревянное кружево из Узбекистана».
Экспозицию дополняют издания из фонда библиотеки, посвященные декоративно-прикладному творчеству, а также секретам народных художественных промыслов, таких как лепка из глины и резьба по дереву.
Выставку можно будет посетить до 8 ноября. Она будет открыта в соответствии с режимом работы библиотеки.