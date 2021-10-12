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Досуг / Погода

До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 13 октября

12 октября 2021 года, 18:37

13 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, ночью похолодает до 0...+5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 13 октября

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 13 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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