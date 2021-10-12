До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 13 октября

13 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, ночью похолодает до 0...+5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
13 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, ночью похолодает до 0...+5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 13 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер будет южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.