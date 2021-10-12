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Губернатор наградил спасших упавшую с моста девочку псковичей

12 октября 2021 года, 17:00

12 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудника отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову Дениса Кузьмина и военнослужащего 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексея Безбородова, которые спасли 12-летнюю упавшую с Ольгинского моста девочку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор наградил спасших упавшую с моста девочку псковичей

Фото пресс-службы администрации Псковской обалсти

Глава региона вручил спасателям Благодарственные письма Администрации Псковской области, а также памятные подарки – часы с региональной символикой.

«Хочу выразить благодарность за ваш смелый, мужской поступок. Вы спасли человека», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поинтересовался самочувствием девочки и спасателей. Денис Кузьмин и Алексей Безбородов сообщили, что чувствуют себя хорошо, а у юной псковички обнаружили повреждения, не угрожающие ее жизни.

«С таким правильным отношением к делу и реакцией у вас на службе будет все в порядке», – заметил губернатор.

10 октября 12-летняя девочка упала с Ольгинского моста в Великую. Она не могла выбраться самостоятельно и звала на помощь.

Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы Пскова в составе старшего сержанта полиции Дениса Кузьмина и старшины полиции Дмитрия Малышева прибыл на место. Денис Кузьмин нырнул в воду за девочкой. Полицейский помогал ребенку добраться до берега. Ему на помощь пришел Алексей Безбородов, увидевший происходящее во время прогулки по мосту.

Девочку доставили в Детскую областную клиническую больницу, и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

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