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Общество / Здоровье

Назначили нового главного врача Псковской областной психбольницы

12 октября 2021 года, 16:34

Михаила Миронова назначили главным врачом Псковской областной психиатрической больницы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. 12 октября он был представлен коллективу.

Назначили нового главного врача Псковской областной психбольницы
Фото из официального Телеграм-канала региона

Михаил Миронов родился в Рязани. Он получил образование по специальности врач-психиатр и прошёл переподготовку по психотерапии, затем получил специальность психиатр-нарколог.

До этого Миронов работал в городе Спасск-Рязанском в Спасской ЦРБ, где занимал должность заместителя главного врача по медчасти, а затем и главврача. В 2020-м году он получил Благодарность Министра здравоохранения РФ.

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