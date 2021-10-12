Назначили нового главного врача Псковской областной психбольницы

Михаила Миронова назначили главным врачом Псковской областной психиатрической больницы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. 12 октября он был представлен коллективу.

Михаил Миронов родился в Рязани. Он получил образование по специальности врач-психиатр и прошёл переподготовку по психотерапии, затем получил специальность психиатр-нарколог.

До этого Миронов работал в городе Спасск-Рязанском в Спасской ЦРБ, где занимал должность заместителя главного врача по медчасти, а затем и главврача. В 2020-м году он получил Благодарность Министра здравоохранения РФ.