Псковским работодателям рассказали, как получить субсидию за трудоустройство безработных

Псковские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан. Об этом сообщает газета Пыталовского района «Наша жизнь». Эта норма закреплена законодательно.
Псковские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан. Об этом сообщает газета Пыталовского района «Наша жизнь». Эта норма закреплена законодательно.
С 5 октября изменения в программе субсидирования найма безработных вступили в силу. До этого соискатели работы должны были зарегистрироваться в службах занятости до конца 2020 года, сейчас условия распространяются и на зарегистрировавшихся до 1 августа 2021 года.
Программа субсидирования найма безработных граждан функционирует с марта 2021 года и просуществует до конца года. В ее рамках работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных, которая равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Платежи работодатель получает в три этапа: первый – через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.
В комитете по труду и занятости Псковской области отмечают, что речь идет о постановлении правительства от 13.03.2021 года за №362. Изменения также расширили список категорий граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию. Помимо выпускников вузов и колледжей, выпустившихся в 2020 году, в список вошли многодетные родители; одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; инвалиды; лица, освобожденные из мест лишения свободы.
Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии продлили до 15 декабря текущего года. Для получения государственной поддержки, работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.
Это можно сделать дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». В региональном комитете по труду и занятости добавили, что после этого нужно направить заявление в Фонд социального страхования, занимающегося распределением и выплатой субсидий. Это можно сделать через систему «Соцстрах».
По словам начальника отдела трудоустройства и специальных программ Комитета по труду и занятости Псковской области Ольги Андреевой, требований к работодателю больше, чем к трудоустроенному, поскольку выплачиваются государственные, бюджетные деньги, и нужно проверить большое количество данных, чтобы понять, кому они будут перечислены. «Несмотря на большой перечень вопросов самому работодателю не нужно предоставлять никаких справок и отчетов. Только заявление в электронном виде в Фонд социального страхования, где идут полные проверки. Затем работодатель ежемесячно представляет отчет о работнике и получает свои выплаты. Предусмотрен и другой вариант: представить отчет по истечении нескольких месяцев и получить всю сумму разом», – добавила Ольга Андреева.