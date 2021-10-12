Псковским работодателям рассказали, как получить субсидию за трудоустройство безработных

С 5 октября изменения в программе субсидирования найма безработных вступили в силу. До этого соискатели работы должны были зарегистрироваться в службах занятости до конца 2020 года, сейчас условия распространяются и на зарегистрировавшихся до 1 августа 2021 года.

Программа субсидирования найма безработных граждан функционирует с марта 2021 года и просуществует до конца года. В ее рамках работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных, которая равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Платежи работодатель получает в три этапа: первый – через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

В комитете по труду и занятости Псковской области отмечают, что речь идет о постановлении правительства от 13.03.2021 года за №362. Изменения также расширили список категорий граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию. Помимо выпускников вузов и колледжей, выпустившихся в 2020 году, в список вошли многодетные родители; одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; инвалиды; лица, освобожденные из мест лишения свободы.

Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии продлили до 15 декабря текущего года. Для получения государственной поддержки, работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

Это можно сделать дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». В региональном комитете по труду и занятости добавили, что после этого нужно направить заявление в Фонд социального страхования, занимающегося распределением и выплатой субсидий. Это можно сделать через систему «Соцстрах».

По словам начальника отдела трудоустройства и специальных программ Комитета по труду и занятости Псковской области Ольги Андреевой, требований к работодателю больше, чем к трудоустроенному, поскольку выплачиваются государственные, бюджетные деньги, и нужно проверить большое количество данных, чтобы понять, кому они будут перечислены. «Несмотря на большой перечень вопросов самому работодателю не нужно предоставлять никаких справок и отчетов. Только заявление в электронном виде в Фонд социального страхования, где идут полные проверки. Затем работодатель ежемесячно представляет отчет о работнике и получает свои выплаты. Предусмотрен и другой вариант: представить отчет по истечении нескольких месяцев и получить всю сумму разом», – добавила Ольга Андреева.