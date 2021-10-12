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Культура / Фестиваль

15 и 16 октября в Пскове пройдет международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

12 октября 2021 года, 15:19

Традиционный международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» состоится в Пскове 15 и 16 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

15 и 16 октября в Пскове пройдет международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»
Фото с сайта адмимистрации Псковской области

В мероприятии примут участие порядка 15 фольклорных коллективов из Псковской, Новгородской, Ленинградской и Липецкой областей, а также городов Псков, Великие Луки и Санкт-Петербург. Зарубежные участники из Белоруссии, Латвии и Эстонии в этом году участвуют дистанционно.

В первый день фестиваля пройдет круглый стол на тему «Праздничная обрядовая культура псковичей и жителей Приграничья» со специалистами по традиционной народной культуре в Центре народного творчества. В основанных на экспедиционной работе докладах прозвучит много фактов, связанных с традициями празднования престольных праздников. В этот же день вечером состоится встреча в кругу друзей «Покровские посиделки».

Во второй день в Городском культурном центре пройдет серия мастер-классов псковских специалистов по декоративно-прикладному искусству «Умелые руки». Для гостей мероприятия также проведут викторина — увлекательное этнографическое путешествие.

Как сообщают в администрации Псковской области, главным событием фестиваля станет гала-концерт «От сердца к сердцу». В нем все участники смогут представить лучшие образцы традиционной культуры своей земли.

Фестивальная программа, включающая различные экскурсионные программы и встречи, позволит гостям познакомиться с достопримечательностями Псковского края, приняв участие в.

Познакомиться с «Культурой Причудья» можно на специально организованной площадке Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Все очные мероприятия фестиваля проведут с соблюдением санитарных требований без зрительской аудитории. Участники фестиваля имеют QR коды с информацией о полной вакцинации.

Организатором международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» является Псковский областной центр народного творчества. Мероприятие ставит перед собой задачу сохранения и развития традиционной народной культуры Псковской области и регионов России, а также знакомства с народным творчеством ближнего зарубежья.

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