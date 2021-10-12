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Общество

Зоотакси начнет работать в Пскове с 14 октября

12 октября 2021 года, 14:35

С 14 октября зоотакси «Алиса» начнет работать в Пскове в тестовом режиме. Об этом сообщается в сообществе зоотакси в «ВКонтакте».

Псковичи смогут воспользоваться услугами зоотакси 14 октября с 18:00 до 23:00. 15 октября время работы сервиса будет с 12:00 до 23:00.

Зоотакси начнет работать в Пскове с 14 октября
Фото из группы зоотакси "Алиса" в "ВКонтакте"

На линии планируется работа двух машин. Хозяева смогут заказать перевозку питомцев в клинику и обратно с возможным ожиданием водителя у медучреждения, доставку медикаментов и кормов, а также транспортировку умерших животных. В машине есть хладоэлементы, вода, пелёнки, пледы и др. Салон будет обрабатываться после каждого клиента дезинфицирующим средством. Зоотакси «Алиса» обозначено специальной эмблемой и номером телефона.

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