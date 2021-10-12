Зоотакси начнет работать в Пскове с 14 октября

С 14 октября зоотакси «Алиса» начнет работать в Пскове в тестовом режиме. Об этом сообщается в сообществе зоотакси в «ВКонтакте».
Псковичи смогут воспользоваться услугами зоотакси 14 октября с 18:00 до 23:00. 15 октября время работы сервиса будет с 12:00 до 23:00.
Фото из группы зоотакси "Алиса" в "ВКонтакте"
На линии планируется работа двух машин. Хозяева смогут заказать перевозку питомцев в клинику и обратно с возможным ожиданием водителя у медучреждения, доставку медикаментов и кормов, а также транспортировку умерших животных. В машине есть хладоэлементы, вода, пелёнки, пледы и др. Салон будет обрабатываться после каждого клиента дезинфицирующим средством. Зоотакси «Алиса» обозначено специальной эмблемой и номером телефона.