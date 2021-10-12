Небесное сердце запечатлел псковский астроном-любитель

Туманность «Сердце» заснял астроном-любитель в небе над Псковской области. Фотографией поделился пскович Петр Митрофанов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам астронома, туманность «Сердце» представляет собой эмиссионную туманность, находящуюся на расстояние в 7 тыс. 500 световых лет от Земли. Она находится в созвездии Кассиопеи.



Ранее астрономы-любители поделились фотографиями северного сияния в Новоржевском районе и над деревней Черняковицы, а также кометы Чурюмова-Герасименко.