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Общество

Небесное сердце запечатлел псковский астроном-любитель

12 октября 2021 года, 13:55

Туманность «Сердце» заснял астроном-любитель в небе над Псковской области. Фотографией поделился пскович Петр Митрофанов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Небесное сердце запечатлел псковский астроном-любитель
Туманность «Сердце»
Фото: Петр Митрофанов

По словам астронома, туманность «Сердце» представляет собой эмиссионную туманность, находящуюся на расстояние в 7 тыс. 500 световых лет от Земли. Она находится в созвездии Кассиопеи.

Ранее астрономы-любители поделились фотографиями северного сияния в Новоржевском районе и над деревней Черняковицы, а также кометы Чурюмова-Герасименко.

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