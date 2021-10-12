Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом снизилась у школьников в Псковской области

В Псковской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом у школьников. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Управления Роспотребнадзора по региону.

По словам главного санитарного врача Псковской области, уровень заболеваемости респираторными заболеваниями в регионе на прошлой неделе снизился на 14,1%. Это во многом связано с впервые зафиксированным за долгое время сокращением на 32,8% числа заболевших в возрастной группе от семи до 14 лет.

«Несмотря на то, что в целом мы продолжаем наблюдать рост числа заражения коронавирусом, за минувшую неделю он составил 22%, в группе от 7 до 14 лет также фиксируется снижение на 7,9%, в группе от 15 до 17 лет – на 33%», – отметил Александр Нестерук.

«Неделя, когда часть школ в наиболее проблемных с точки зрения эпидобставновки муниципалитетах была переведена на дистанционное обучение, себя оправдала», - подчеркнул глава Управления Роспотребнадзора.

Александр Нестерук также добавил, что в введении повторного дистанционного обучения пока нет необходимости. Время нахождения детей в школах нужно использоваться для их вакцинации от гриппа.

В России, по словам главы Управления Роспотребнадзора, в этом году уже зафиксированы ранние случаи гриппа, а в Псковской области пока только один.